【凱知樂 2122】 挨跌「天線得得B」公仔賠3萬惹熱議 母公司凱知樂爆公關災難 股價懶理負評一度爆升8成

昨晚（23日）網上傳出有家長帶小朋友到朗豪坊玩具店「Kkplus」參觀時，小朋友疑不慎「挨」跌一個1.8米高、未有圍欄、標價逾5萬元的「天線得得B」公仔，家長賠償3萬元，事件引起全城熱議。KKplus母企凱知樂國際（02122） 昨晚亦證實事件，雖然遭不少網民批評，但股價今日（24日）卻大幅抽升，一度升86.3%，高見0.285元，是繼2020年12月1日後最大升幅，當日升幅為119.8%，其後升幅急速收窄，最終收報0.18元，升17.6%，為去年9月13日0.295元後最高。

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KKplus事後曾在社交網站專頁發出澄清聲明，指賠償一事由事主主動提出，在雙方同意下徹底解決，但今早已刪除有關聲明。最新有報道指，凱知樂已就事件慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。

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凱知樂為玩具品牌樂高（Lego）的內地及香港代理商，當中旗下品牌「Kkplus」為凱知樂旗下潮流及收藏玩具平台，於2020年在香港推出。凱知樂於2017年在香港聯交所主板上市，上市價為1.55元，而昨日股價為0.153元，一手入場費只需306元，若以當初3萬元賠償計，可買入98手凱知樂股份。

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記者：郭秀慧