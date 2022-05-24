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【有道DAO】網易有道首季持續經營虧損收窄至9,540萬人幣　終止K9業務後仍錄收入增長

股市 18:13 2022/05/24

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【有道DAO】網易有道首季持續經營虧損收窄至9,540萬人幣　終止K9業務後仍錄收入增長

網易旗下線上學習平台有道（美：DAO）發布，首季收入12.01億元（人民幣，下同），按年增26.6%，超市場預期。網易有道首季列賬虧損1.02億元，按年收窄68.8%。

網易有道去年底終止K9學科培訓業務，首季持續經營淨虧損為9,540萬元，按年收窄65.5%；經調整持續經營淨虧損為7090.4萬元，按年收窄65.4%。網易有道首季毛利率為53.5%，按年增1.1個百分點。

K9業務結束後 收入仍錄增長 

網易有道學習服務收入8.26億元，按年增長36.1%，不過較去年同期包含K9學科培訓口徑按年下降 17.3%。網易首季智能裝置，和線上營銷服務收入均錄增長，收入分別達2.53億及1.12億元，按年增25.4%以及12.7%。

有道行政總裁周楓指，在K9教育於去年底結束後，首季收入仍創紀錄，整體毛利率以及虧損均有改善，證明有道在教育整合下順利過度。

周楓提到，未來有道將繼續實施四大增長支柱戰略，包括智能設備、 STEAM課程、職業教育及教育數碼化，雖然預計業務受到疫情挑戰，但相信可透過多元化業務，龐大用戶群用及深化創科技術克服衝擊。

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美股 STEAM 網易有道（美：DAO） 網易（美：NTES）

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