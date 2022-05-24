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【盈豐之道】美國高息債已跌至吸引水平 孳息率已達7.8%

Hot Talk 17:14 2022/05/24

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今年環球投資市場波動相當大，大部份的資產都錄得負回報，主要原因是俄羅斯入侵烏克蘭後，似乎未有跡象他們會撤軍，然而石油出口國組織在最近一次會議上，只是提出在六月份開始增產四十三萬桶，並沒有特別再加大增產力度，令到油價衝破一百一十元一桶，這樣會令到環球通脹壓力會延續多一段時間。

除了油價今年上升超過45%之外，錄得正回報的資產就只有巴西雷米爾和俄羅斯盧布，分別上升了10%和16%，這個當然和美匯指數有關，因美匯指數今年也上升超過9%，導致大部份以美元計價的資產都下跌，跌幅最顯著是比特幣，下跌了35%，科技指數也下跌了27%。其他大部份的股票市場分別下跌7%到20%。而在債券方面，由於大部份發達國家的通脹升到二十年高位，預期大部份國家會在今年餘下的時間加息，平均加幅也會達致1.5到2厘，因此債券市場已反映這些加幅，導致不同的債券類別已分別錄得7%到14%的跌幅，以往相對穩定的政府債券和投資級別債券，由於年期長的緣故，跌幅也超過10%。但隨着聯儲局逐漸變得鷹派，表示會收緊銀根以壓抑通脹，我們今個星期初步見到美國十年債息短期支持位在3.2厘已見喘定，即是說明現今水平市場反映了美國的加息水平會把美國的通脹壓下來，經濟的增速也不可避免地放慢下來。

至此，我們認為美國高息債已跌到一個吸引水平，自美國零八年金融風暴以來，每當美國高息債孳息率接近8%，未來十二個月總回報會超過12%，由於現在的孳息率已達到7.8%，再加上機構性投資者的現金比率已達到6%，相信他們在今年下半年很大機會把資金投放在不同的資產上，因此我們認為這是一項不錯的投資。

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撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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