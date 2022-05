杜特爾特不滿與普京相提並論：我冇殺老人細路

菲律賓總統杜特爾特出名以鐵腕治國,他早前就罕有開腔批評俄羅斯總統普京。杜特爾特表示外界有人將他與普京相提並論,但他強調自己殺的是罪犯,並無殺害老人及小孩子。

杜特爾特(Rodrigo Duterte)於周二(24日)播放的演説中批評普京(Vladimir Putin)發動戰爭,指戰爭持續3個多月,嚴重打擊包括菲律賓在内的多個國家。

他強調並非要譴責普京,但不同意普京將這次戰爭稱為特殊軍事行動,指這是一場針對主權國家的全面戰爭。

杜特爾特表示:

好多人話我同普京都係殺人犯,我好早就同你班菲律賓人講過我真係殺人。

(Many say that Putin and I are both killers. I’ve long told you Filipinos that I really kill.)