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杜特爾特不滿與普京相提並論：我冇殺老人細路

環球社會熱點 17:08 2022/05/24

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菲律賓總統杜特爾特出名以鐵腕治國，他早前就罕有開腔批評俄羅斯總統普京。杜特爾特表示外界有人將他與普京相提並論，但他強調自己殺的是罪犯，並無殺害老人及小孩子。

【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定 【下一頁】

杜特爾特（Rodrigo Duterte）於周二（24日）播放的演説中批評普京（Vladimir Putin）發動戰爭，指戰爭持續3個多月，嚴重打擊包括菲律賓在内的多個國家。

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他強調並非要譴責普京，但不同意普京將這次戰爭稱為特殊軍事行動，指這是一場針對主權國家的全面戰爭。

杜特爾特表示：

好多人話我同普京都係殺人犯，我好早就同你班菲律賓人講過我真係殺人。

（Many say that Putin and I are both killers. I’ve long told you Filipinos that I really kill.）

他強調自己與普京不一樣：

但我係殺罪犯，冇殺小朋友同老人家。我哋喺兩個唔同世界。

（But I kill criminals, I don’t kill children and the elderly. We’re in two different worlds.）

杜特爾特將於下月底結束6年的總統任期，他任内主張嚴厲懲處毒販等罪犯，導致菲律賓超過6,000多名相關疑犯遭處決，卸任後恐面臨國際刑事法庭起訴。

《時代》雜誌百大影響力人物 普京澤連斯基齊上榜 【下一頁】

杜特爾特曾經形容普京是其偶像。但《時代》雜誌2018年將普京、杜特爾特、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）共同列入「強人」（strongmen）的封面故事，杜特爾特就否認。

杜特爾特當時解釋指，他從來無因為國内民眾批評他，而將任何人送進監獄，強調所有人都可以批評他。

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責任編輯：鄭錦玲

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