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【加州法案】若兒童社交媒體成癮　父母可控告相關平台　每次最高罰款2.5萬美元

環球政經 17:32 2022/05/24

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據《美聯社》報道，美國加州眾議院周一通過一項草案，家長可以就兒童使用社交媒體成癮問題，控告Instagram和TikTok等平台，每次違規最高罰款為2.5萬美元。

該法案將「成癮」定義為18歲以下的兒童無論是身體上、精神上、情感上、發育上還是物質上受到傷害，而他們想要停止或減少在社交媒體上花費的時間，但因沉迷或痴迷於社交媒體而不能停止使用。

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對於，商業團體警告稱，如果法案獲通過，社交媒體公司或會停止在加州向兒童提供服務，而非面臨法律風險。

報道指出，此提案僅適用於過去一年總收入至少​​為1億美元的社交媒體公司，不適用於Netflix等流媒體服務，也不適用於僅提供電子郵件和短信服務的公司，似乎瞄準了Facebook和其他主導市場的社交媒體巨頭。

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撰文 : 陳楚琨

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