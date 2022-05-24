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印度新郎假髮突脫落 新娘驚悉禿頭即悔婚

環球社會熱點 18:15 2022/05/24

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印度北方邦的市鎮最近舉行一場婚禮，在婚禮期間，新郎突然不適倒地，但其假髮卻不慎脫落，在新娘家人及賓客面前露出大片禿頭。新娘當場決定取消婚禮，甚至把事件鬧到當地警局。

英國威廉王子新硬幣賀40歲生日 被指突然多返頭髮 【下一頁】

印度媒體India Today報道指，北方邦Unnao最近舉行一場婚禮時，新郎在前往祭壇期間，突然感到一陣頭暈，並暈倒地上。此時新郎的假髮卻不慎隨著頭巾脫落，新娘及其家人當時才得悉，即將成婚的伴侶原來是禿頭。

新娘發現真相後當場悔婚，家人及親戚苦勸不果，她依然決定取消婚禮。新郎一方最終把事件鬧到當地警局，就算連經警方介入亦無用，新娘仍堅定不從。

當地甚至就此召開村會議解決問題，新娘家人聲稱舉辦婚禮花費56.6萬盧比（5.7萬港元），新郎家人亦同意將錢退還。

英國法院裁定 職場評論男性禿頭構成性騷擾 【下一頁】

新娘叔叔受訪時表示，男方家屬不應隱瞞新郎是禿頭，認為婚姻不應由謊言開始。他更指如果男方坦承是禿頭，可以預先為新娘作心理準備，不會像現時如此震驚。

當地過往亦有各式各樣的悔婚理由，其中去年5月，有新娘發現新郎無法背誦二的倍數，擔憂新郎的教育程度，甚至質疑他從未上過學，最終臨時取消婚禮。

去年6月，有準新娘得悉新郎要戴眼鏡後拒絕下嫁；亦有新娘致電警察，稱她根本不喜歡新郎，於是悔婚。

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責任編輯：郭麗明

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