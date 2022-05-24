  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 18:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】星巴克結束在俄羅斯15年業務　將關閉130家門市

環球政經 18:14 2022/05/24

分享：

分享：

咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）在俄羅斯經營15年後，周一時宣布將退出俄國市場，此前麥當勞（McDonald’s）、埃克森美孚（Exxon Mobil）等公司都已結束在俄羅斯的業務。

星巴克在俄羅斯全國有130家分店，佔公司年收入的比例不到 1%。不過俄羅斯的星巴克都是特許經營店，並非由本店負責經營。

滙豐維持恒指今年目標25410點  推薦12隻首選港股【見下頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

綜合外媒報道，消費者和投資者都向星巴克等西方公司施壓，要求她們與俄羅斯斷絕關係，以表示反對俄羅斯入侵烏克蘭。

事實上，早在3月8日星巴克就已暫停在俄營業。在5月初發布的最新季度業績中，星巴克未有披露暫停業務運營的財務影響。而前CEO凱文‧約翰遜（Kevin Johnson）曾承諾，她們捐贈俄羅斯的特許權使用費，以支持給人道主義事宜。

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

星巴克 戰爭 經濟 烏克蘭 俄羅斯 咖啡

下一篇文章

【有相睇】靚裝三房連私人天台　飽覽開揚公園景　換樓客斥1,038萬入市翹翠峰
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
印尼籍空姐深信加息影響樓價　低市價賣樓回國退休
印尼籍空姐深信加息影響樓價　低市價賣樓回國退休
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員　月薪1.7萬元只需中學畢業　在出入境口岸工作做啲乜？
【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員　月薪1.7萬元只需中學畢業　在出入境口岸工作做啲乜？
【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價
【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款