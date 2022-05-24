【俄烏戰爭】星巴克結束在俄羅斯15年業務　將關閉130家門市

咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）在俄羅斯經營15年後，周一時宣布將退出俄國市場，此前麥當勞（McDonald’s）、埃克森美孚（Exxon Mobil）等公司都已結束在俄羅斯的業務。

星巴克在俄羅斯全國有130家分店，佔公司年收入的比例不到 1%。不過俄羅斯的星巴克都是特許經營店，並非由本店負責經營。

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綜合外媒報道，消費者和投資者都向星巴克等西方公司施壓，要求她們與俄羅斯斷絕關係，以表示反對俄羅斯入侵烏克蘭。

事實上，早在3月8日星巴克就已暫停在俄營業。在5月初發布的最新季度業績中，星巴克未有披露暫停業務運營的財務影響。而前CEO凱文‧約翰遜（Kevin Johnson）曾承諾，她們捐贈俄羅斯的特許權使用費，以支持給人道主義事宜。

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