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【有相睇】靚裝三房連私人天台　飽覽開揚公園景　換樓客斥1,038萬入市翹翠峰

股樓投資 18:06 2022/05/24

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特色戶向來屬罕有放盤，但仍受部分買家追捧，皆因天台等額外室外空間方便住戶進行各種活動。美聯物業龍國榮表示，元朗翹翠峰本月錄首宗成交，有區內換樓客鍾情單位連天台，故拍板入市。

單位相片（由代理提供）

    點擊圖片放大
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龍國榮表示，剛成交單位是元朗翹翠峰3座高層A室，實用面積798平方呎，三房套連士多房連天台戶，屬於屋苑罕有放盤。據悉，單位最初開價1,080萬元放售，買家鍾情單位靚裝兼樓底高，加上擁有私人天台，從單位外望元朗公園景，經過雙方議價之後，累減4%至1,038萬元成交，實用呎價13,008元。從代理提供的單位相可見，內櫳企理新淨，天台空間闊絡，可飽覽開揚景色。

資料顯示，原業主於2009年9月以約415.5萬元一手購入上述物業，是此轉手帳面賺622.5萬元，物業升值約1.5倍。

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撰文 : 謝昕蕎

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