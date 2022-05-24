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【周大調富格曲@iM網欄】小提琴奇才 Roman Kim

名人薈萃 16:56 2022/05/24

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最近，在社交媒體上，看見不少朋友都分享及談論小提琴家 Roman Kim 演奏貝多芬的第五交響曲。貝多芬的第五交響曲又稱為「命運」，相信不少朋友聽見開首四個音已經認出這首樂曲。在 YouTube 看見他凝神貫注地演奏交響曲的第一樂章，獨自一人，就演奏出恍如一整個管弦樂團的效果，的確令人嘆為觀止。

第一次欣賞他的演奏，大概是10年前的事了。當時他演奏名曲 《Air on the G String》，又稱「G弦上的詠嘆調」。此曲本為「音樂之父」巴赫的管弦樂作品，Suite No. 3 in D Major 中的第二樂章 《Air》。 及後被德國小提琴家 August Wilhelmj  改编為只用G弦演奏的小提琴作品。不難想像，只用一根弦線演奏，技術要求比原著高出了許多。相比之下，Roman Kim 重新改編的版本更為大膽創新，技術要求更高。他用一把小提琴演奏整個樂團的聲部，主旋律及伴奏皆由他自己「一手包辦」，是真正的《One-man band》。曲中運用了不少特殊技巧，例如特殊調音 《Scordatura》，將高音線由E調低至C。此外，當高音聲部以琴弓拉奏之際，低音同時以左手彈撥 《Left Hand Pizzicato》作為伴奏。一個人去演繹三個甚至乎四個聲部的音樂。指法固然複雜，當中更罕有地用上拇指按弦。巧妙之處，在於 Roman Kim 以超卓的琴技，將如此複雜的獨奏版本以優雅的姿態把原著的神粹表現出來，是技巧與造詣的融合。此曲後來經由德國著名音樂出版社 Bärenreiter 出版及發行，並於幾個月內售罄，反應熱烈。

Roman Kim 演奏的 《Air on the G String》

Roman Kim 從五歲起學習小提琴，父母皆是音樂家。七歲時已經於小提琴比賽中獲獎，並先後到莫斯科及德國科隆習琴，多年來活躍於世界各地的舞台。除了演奏小提琴，他亦是作曲家及發明家。於演奏莫札特小夜曲的片段中，他就戴上了自家研發的特殊眼鏡。眼鏡的造型非常誇張，據聞可以提升腦部活動，加強感官靈敏度及自我控制能力，南韓及德國的科學家亦有參與研究。

今次，由 Roman Kim 重新演繹的「命運交響曲」可謂更上一層樓，將十多個聲部，整個70幾80人的管弦樂團濃縮在一把小提琴之中。編曲巧妙，富想像力，演奏精準，帶出管弦樂團的層次及澎湃感。

Roman Kim 演奏的「命運交響曲」

看完 Roman Kim 的獨奏，想起一個化妝品的廣告標題《Less is more》。

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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欄名 : 周大調富格曲

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