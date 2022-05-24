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【人幣滙價】人民幣滙價未見頂 專家最牛睇升6.3

16:55 2022/05/24

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中外資名家對人民幣走向呈分歧，大好友睇升6.3，悲觀派料試7算。

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人民幣滙價近日止跌勁彈，今午（5月24日）暫報6.65，較昨天亞洲收盤價6.6622高。大新 （02356） 料人民幣於年內仍有機會重上6.4，中資專家更樂觀，大膽預估離岸價（CNH）今年有望闖6.3新高，年尾目標為6.5。無論是好淡友，專家皆指，人民幣跌至6.8已值得趁低收集。

人民幣最近反撲的主因有3，包括：（1）美滙回順，失守103關；（2）憧憬美國撤銷內地關稅，外電引述渣打分析指，若撤華關稅，人民幣滙價或升1.5%；（3）上周五（20日）人民幣單日轉向，急彈近千點子，在岸價（CNY）在亞洲收報6.674，急升1.39%或938點子，受惠人行重手減5年期LPR（貸款市場報價利率）0.15個基點，市場憧憬中央加碼放水救經濟。

ING：在岸價次季料見7算

不過，外資普遍認為，人民幣暫未扭轉弱勢，畢竟聯儲局為痛擊通脹，料仍會密集加息，刺激美滙指數破百關後，在高位整固，變相令非美貨幣易跌難大升。花旗料人民幣將反覆下試6.9，ING更熊，料在岸價於上半年跌穿7算關才見底。

ING大中華首席經濟師彭藹嬈回應本報查詢指，預計第2季在岸價低見7算，但第3季回升至6.8、第4季再升至6.7。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢說，預計未來3個月、半年及1年人民幣見6.9，但長期目標可挑戰6.5。

大新高級經濟師溫嘉煒表示，今年人民幣的高低位在6.4至6.9，在6.8水平可考慮分段吸納。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮認為，由於内地增長放緩，貨幣政策偏向寬鬆，人民幣短期内仍要面對一定壓力，預計今年餘下時間的高低位介乎6.6至6.9。

人行、銀保監會：保持房地產信貸平穩增長　近期經濟下行壓力加大【下一頁

至於最進取的光大證券國際、其外滙策略師黃俊能料，今年美元兌離岸人民幣的阻力位為6.3，支持位在6.9、今年底目標價為6.5，而在6.8水平可考慮開始分段吸納。

黄俊能剖析對離岸價樂觀預測基於3大點，首先，受疫情升溫拖累，內地第二季經濟明顯放緩，人民銀行維持寬鬆貨幣政策，與聯儲局及其他主要央行的緊縮政策出現背馳，令人幣資產的吸引力下降，但現時的滙價相信已反映以上利淡消息。

其次，上海等地已開始陸續解除封控措施，相信疫情受控將令經濟活動回復正常。其三，中央對經濟支持力度將有增無減，並預計將會採取多寬鬆措施，包括下調LPR（貸款市場報價利率），MLF（中期借貸便利利率）、外滙存款準備金及全面降準等，以實現增長目標，令內地經濟於下年半恢復穩定發展，有助資金回流，從而支持支持人幣表現。另方面，華僑永亨亦料人民幣下挫至7算，摩根大通則料年底見6.95。

相關文章：【中國經濟】瑞銀汪濤：下調中國全年GDP增長至3%　料次季經濟收縮得更深、按年僅增1.4%

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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