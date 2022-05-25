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【業績｜科網股】網易雲音樂今早平開 音樂收入增39%至21億人幣　毛利轉正、音樂服務月付費用戶增50%

股市 09:28 2022/05/25

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【業績｜科網股】網易雲音樂收入增39%至21億人幣　毛利轉正、音樂服務月付費用戶增50%

網易雲音樂 （09899） 公布，今年首季收入按年增長39%至20.67億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則（non-IFRS）經調整虧損按年收窄47%至1.5億元。網易雲音樂列帳虧損就減少89%至1.8億元，主要受惠於去年同期確認可轉換可贖回優先股公允價值虧損13億元。

雲音樂今日平開，報57.5元。

網易雲音樂表示，今年首季在線音樂服務月活躍用戶數1.817億人，較去年同期少近1%。付費用戶人數方面，在線音樂服務月付費用戶數按年增51%至3674萬人，社交娛樂服務月付費用戶數按年增70%至118萬人，會員付費率達20.2%。

每月每付費用戶收入（ARPU）方面，在線音樂服務按年跌一成至6.4元，而社交娛樂服務則按年跌40%至329.8元。

公司表示，今年首季加強變現能力下，令公司轉錄毛利，毛利率達12.2%，較去年同期為負毛利率3.6%明顯改善，未來會以差異化的在線音樂行業內容及產品，以及獨一無二的社區功能及經強化的變現能力，保持表現穩健。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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