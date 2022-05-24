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【欲哭無淚】南昌站匯璽III一房撻大訂　業主白蝕近80萬

股樓投資 17:08 2022/05/24

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雖然近期新盤市場轉旺，但仍有業主撻訂。據成交紀錄冊顯示，新地（00016）旗下南昌站匯璽III新增一宗撻大訂，買家日前終止交易，料蝕樓價一成訂金，即約79.16萬元。 

撻訂單位為匯璽III 6座16樓H室，實用面積378平方呎，一房間隔，於2019年9月以791.61萬元沽出，但周一（5月23日）終止交易。資料顯示，原買家當時採用建築期付款方法入市，需於180天內繳付樓價一成之訂金。換言之，買家現撻訂損失約79.16萬元訂金。

值得留意的是，近期新盤市場屢錄撻訂，或多或少影響部分人的置業信心，以恆大‧珺瓏灣2期為例，本月3日內錄得14宗撻訂。不過，每當新盤開售，總有零星撻訂，而重要的是，發展商普遍將撻訂單位加價重推。【延伸閱讀】恆大‧珺瓏灣2期連錄撻訂　三日錄14宗　發展商未驚過　加價至少6.4%重推【下一頁

【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

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