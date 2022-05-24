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【樓市熱話】 租樓數月後單位現滲水 業主只願維修一次或退半個月按金 港男走或留感煞費思量

理財智慧 17:56 2022/05/24

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大家在租樓簽約時，一定要事先與業主做好溝通，以免當出現問題時產生不必要的爭執，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己簽了租約數個月，而現時處於死約期，可是近日單位卻出現了不少問題，而他與業主更因此而出現了爭執，雙方爭持不下。

樓主指起初在租樓初期時，經已發現單位的牆身濕，當時樓主有問業主是否滲水，然而樓主卻指是受潮濕影響，不會找人維修，可是直至上星期的連日大雨，樓主發現單位滲水，弄濕了新買的床褥，當時樓主立即聯絡了管理處，而師傅上來指是窗台滲水，於是樓主便跟業主說，可是過了數天後，業主才回覆其指約了師傅來上樓檢查，但卻沒有維修的意思，原來業主指要比較價錢，因此當日不會出錢維修，然而那天樓主是特意請了假讓師傅上門，於是樓主便問業主會否賠他一天的人工。

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而業主一口拒絕指會派人來維修窗戶，可是不保證會否再滲水，若再滲水則不會負責，而樓主若不願意想離開的話，他可以退回半個月按金給他，可是樓主卻認為這會虧掉數千元按金及搬屋費，因而感到糾結，並向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「他的單位在你手中，他應該比你還要害怕吧！」，「你可以指若不整好我便不交租，同時亦會找地方搬。」，也有人指，「其實這個業主也算不錯了，願意維修也讓你提早搬，現實中有很多業主根本不會理會你。」。

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另有網民指，「你要業主賠償你請假的人工是沒有可能的，正常是放假才約師傅上門看的。」，「不要拖租，若進了業主黑名單以後便很難再租樓。」。

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責任編輯：關海儀

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