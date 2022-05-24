【樓市熱話】 八旬老人家中睡夢中離世 港男快將移民要賣樓 怕拖累樓價憂是否算兇宅

不知道大家對於兇宅的定義是甚麼呢？而你若要租樓或買樓又會否介意兇宅呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己朋友的家一直住著一位八十多歲的老人家，平日其身體健康，沒有長期病患，可是卻在某一晚吃過晚飯後安然離世，而那朋友因打算移民要賣樓，因而向網民詢問他單位是否算兇宅。

樓主指有一晚朋友家中的老人在吃飯過後指頭暈，於是便到房間休息，當時朋友的家人不以為意，一直繼續吃飯、洗碗及看電視，然而過了一會兒，有人問老人要否先洗澡時，那老人還回應晚一些再洗，可是到了深夜當所有人也準備睡覺時，便有人到老人房間，詢問其身體情況，可是他卻沒有了反應，後來發現其經已沒有了呼吸及心跳，於是樓主朋友不知單位是否屬於兇宅，而他在轉手時又是否需要向代理交代此事，於是向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指，「當然不算啦，年中有太多這類案件。」，「其實安詳離去是福份來的，這樣不算是兇宅。」，也有人指，「要被殺或自殺才算。」，「說這麼多也只是害怕老人會連累樓價。」。

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另有網民指，「這簡直就是吉宅。」，「要看看從哪方面看，若從玄學角度，可能是算的。」。

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責任編輯：關海儀