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【職場熱話】 港男不愛讀書中六畢業 現職當司機欲轉行 卻感學歷低難找工

理財智慧 17:58 2022/05/24

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有不少人在年少時不好好讀書，長大後才因難找工而感到悔不當初，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己因不愛讀書，所以學歷程度不高，雖然他現時有一份穩定的藍領工作，但他卻希望轉行，然而學歷卻成了他一大阻礙，最後他詢問是否不讀書便永遠無法向上流。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「甚麼工種能讓你覺得自己有向上流？」，「藍領不代表低一層，最關鍵的也只不過是錢，生活質素提升了便經已是向上流。」，也有人指，「即使做車房也能賺很多錢，建議你不要妄自菲薄。」。

另有網民指，「若你對車有興趣的話，可以儲錢開店當老闆。」，「你看看有甚麼技能可以增值自己，不一定要讀書才行。」。

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責任編輯：關海儀

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