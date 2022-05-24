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【職場熱話】32歲港男月入2萬 享雙糧兼自由放假 覓新工月入2萬5對離職感猶豫

理財智慧 17:59 2022/05/24

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不知道大家在選工時會以甚麼為首要的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現年32歲，現職月薪只有2萬，然而他最近找到另一份工，月薪比現職多5000，但他對於新工工作並不熟悉，而且要跑數，於是向網民詢問該如何選擇才好。

樓主經歷：

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【職場熱話】男同事只會「坐享其成」 別人換完水馬上斟水 港女：從來無見過佢哋換水 【下一頁

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「若現時對於工作熟悉而新工要跑數的話，我會選擇自己熟悉的工作。」，「做過跑數，可能會十分辛苦。」，也有人指，「 新工人工高，當然是先做了再算，日後開價能再開高一些。」。

最後樓主有於討論區補充指，「本來他於新工是開價3萬的，但HR卻以他現職只有2萬為由拒絕了他，於是他猶豫是否怎樣也應先做一份人工較高的工作，以便日後能出更高的價。」。

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責任編輯：關海儀

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