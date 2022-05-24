【樓市熱話】租約剩2個月到期 業主突然失聯 港男：是否要繼續交租？

不知道大家在租樓時有沒有遇到過一些特別的情況呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己一直在租樓，而現時他的租約只餘下2個月便到期，可是他卻一直也找不到業主，而這樣他無法取回按金，於是樓主向網民詢問該繼續交租住好，還是搬走之後再追討按金才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「當然是要繼續住。」，「你嘗試2個月不要交租，業主一定比你還要害怕。」，也有人指，「用按金來當租金吧！」，「繼續住，不要交租，讓他來找你便好了。」。

另有網民指，「 若你不交租便是你不對了，你應該一直邊住邊交租，而且一定要留收據做證明。」。

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責任編輯：關海儀