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【業績】金山軟件今早跌0.8%　首季少賺15%至9938.6萬人幣　毛利率跌3.3個百分點至81.1%

股市 09:35 2022/05/25

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金山軟件首季少賺15%至9938.6萬人幣　毛利率跌跌3.3個百分點至81.1%

金山軟件 （03888） 公佈今年首季業績，首季股東應佔溢利達9938.6萬元（人民幣，下同），按年下跌15%；首季收入達18.53億元，按年增長19%。當中，網絡遊戲及其他業務的收入達9.82億元，按年增長24.5%。金山軟件今早報24.65元，跌0.8%。

金山軟件首季毛利達15.02億元，毛利率達81.1%，按年下跌3.3個百分點。辦公軟件方面，首季主要產品月活躍設備數為5.72億，按年增長15%，累計付費用戶數為2537萬，按年增長29%。

金山軟件主席雷軍表示，今年首季國內個人辦公服務訂閱業務按年錄得強勁增長，由個人用戶基數不斷擴大，及用戶屬性持續向長期轉化驅動。金山辦公集團繼續推進「多屏、雲、內容、AI、協作」戰略，持續升級雲化辦公服務及解決方案，不斷拓展用戶和提升滲透率。

雷軍續指，公司在去年底推出的《劍俠世界3》表現亮眼，4月新獲版號的《劍網3緣起》在5月開啟公測。遊戲業務聚焦精品遊戲研發，並推進核心遊戲的長線運營及海外遊戲市場的拓展。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

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港股 業績公布 電玩手遊 雷軍 軟件 金山軟件（03888） 人民幣

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