  • 27°C
香港時間 : 2022526日 (四) 16:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作   應用程式內提供公民數碼身份

科技 18:35 2022/05/24

分享：

分享：

WhatsApp是印度目前最受歡迎的訊息平台，擁有超過4.87億用戶。（法新社）

中國WeChat用戶經常使用其數碼身份，進行購物、交通和銀行交易等日常活動。Meta旗下WhatsApp希望複製WeChat的成功，宣布與印度政府合作，在應用程式內提供公民數碼身份，加強WhatsApp對印度用戶的使用價值。

【終止服務】WhatsApp擬停止支援iOS 10及iOS 11　兩款舊iPhone將被淘汰

印度政府的電子和訊息技術部宣布，WhatsApp將與其Digilocker數碼文件計劃結合，允許在WhatsApp應用程式內提供公民數碼身份，讓印度公民能夠通過WhatsApp獲取各種官方文件。

【WhatsApp新功能】朱克伯格：每周10億人以WhatsApp聯繫企業　WhatsApp Business將增雲託管服務

WhatsApp是印度目前最受歡迎的訊息平台，擁有超過4.87億用戶。而隨著印度數字碼轉型的不斷形成，愈來愈多人將更依賴WhatsApp來保持聯繫。Meta表示，未來將計畫在賬單支付、貨幣兌換、購物等方面，為印度用戶建立更多選項。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍
2022/04/21
【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
2022/05/02
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT
2022/05/10
【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT
【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay
2022/05/13
【元宇宙】Meta支付系統Facebook Pay　將更名為Meta Pay

你可能感興趣

【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍
15:18 2022/04/21
【黑客攻擊】Google去年錄史上最多「零日漏洞」　數量增逾1倍
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
15:15 2022/05/02
【Twitter】Elon Musk揚言將端到端加密Twitter信息　專家：或增加司法部門調查困難
【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT
11:20 2022/05/10
【NFT】Instagram本周測試NFT功能　擬開發Stories展示3D NFT
WhatsApp 雲端 網購平台 電子支付 手機Apps 創新科技及應用 社交平台 網絡保安 網上購物 數碼轉型
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起
【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起
【電子支付】手機感應收款服務「Mobile Tap」登場　全港數百輛的士亦可用
【電子支付】手機感應收款服務「Mobile Tap」登場　全港數百輛的士亦可用
【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名
【機迷熱話】Netflix本月底再增4款手機遊戲　經典遊戲《炸彈貓》榜上有名
【Wi-Fi 6E】通訊辦首批認證6GHz Wi-Fi 6E路由器　TP-Link明日起預售
【Wi-Fi 6E】通訊辦首批認證6GHz Wi-Fi 6E路由器　TP-Link明日起預售
【WWDC22】外媒：iOS 16、macOS 13等即將登場　5大重點更新包括甚麼？
【WWDC22】外媒：iOS 16、macOS 13等即將登場　5大重點更新包括甚麼？
【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位
【創科人才招聘】數碼港6月4日舉辦虛擬互動招聘博覽　提供逾1500創科職位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款