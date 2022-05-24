【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作   應用程式內提供公民數碼身份

▲ WhatsApp是印度目前最受歡迎的訊息平台，擁有超過4.87億用戶。（法新社）

中國WeChat用戶經常使用其數碼身份，進行購物、交通和銀行交易等日常活動。Meta旗下WhatsApp希望複製WeChat的成功，宣布與印度政府合作，在應用程式內提供公民數碼身份，加強WhatsApp對印度用戶的使用價值。

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印度政府的電子和訊息技術部宣布，WhatsApp將與其Digilocker數碼文件計劃結合，允許在WhatsApp應用程式內提供公民數碼身份，讓印度公民能夠通過WhatsApp獲取各種官方文件。

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WhatsApp是印度目前最受歡迎的訊息平台，擁有超過4.87億用戶。而隨著印度數字碼轉型的不斷形成，愈來愈多人將更依賴WhatsApp來保持聯繫。Meta表示，未來將計畫在賬單支付、貨幣兌換、購物等方面，為印度用戶建立更多選項。

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責任編輯：陳卓賢