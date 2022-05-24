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曾淵滄：長綫買樓無懼加息

股樓投資 16:27 2022/05/24

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加息了，不過地產商近期推出的新樓盤依然熱賣，說明真正想買樓自住或投資的人，是不會擔心加息的。我們買樓，按揭貸款還款期一般都超過20年，有些長達30年。悠悠20年歲月裏，銀行利率會升會降，在供款期間，也一定會面對加息的日子，這是為甚麼銀行借錢給我們之前，先得做壓力測試。
額外印花稅穩樓價
所謂壓力測試，就是假設如果銀行利率上升若干厘，想借錢的人，是否仍有能力每月供款？銀行會從想借錢的人的每月收入來進行衡量，通不過壓力測試者，就借不到錢。有些人就是因為無力向銀行借錢，而轉而向財務公司，付更高的利息。借九成則絕對不是問題，只要通得過壓力測驗，銀行是很願意借出九成樓價，今日為甚麼只借五成、六成，甚至只有四成的樓價，是因為政府不許銀行借出太多錢，引來炒作，推高樓價。
實際上，從特區政府推出額外印花稅之後，炒樓行動基本上已接近消失。如果有人想炒樓，3年之內賣掉買入的樓，扣除額外印花稅之後，仍有利潤者相信很少了。因此，額外印花稅對穩定樓價的功勞不小，不但可以壓抑炒樓，在樓市逆轉時，也可以阻止部分急着想賣樓的人，打消賣樓的念頭。因為在樓市逆轉時，自己買入的單位日子也不久，則不但會虧蝕樓價，也虧蝕額外印花稅，雙重損失。
我說，銀行原本是很願意借九成的樓價給買家。1990年我第一次買樓，就是借足九成。當時港英政府並無任何干預，當時幾乎人人都借九成，沒有出問題。因此，只要政府不干預，銀行自己做了壓力測驗之後，是很容易、很願意借九成。這也是為甚麼目前政府有信心安排九成的按揭保險給首次置業者，以協助這些人圓業主夢。按揭保險公司直屬金管局，是特區政府的一部分，這幾年經營這門按揭保險，虧了錢嗎？如果不虧錢，也說明了借九成實際上是安全的。有些抨擊特區政府借九成按揭是在「害人」，害死這些有機會成為負資產一族。這些人若不是不明白這個道理，就是別有用心為抨擊而抨擊。
做好準備長視無憂
永遠記住，買樓按揭是數十年的大計，數十年內，樓價不免會波動，借錢的利率也會波動，而最重要的是做出準備，每月準時供樓。只要每月準時供樓，隨着時間的過去，自己的收入會增加，樓價也會上升，有誰在30年前買樓，現在賣掉會虧錢？

 

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

 

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印花稅 樓價 按揭貸款 經濟 曾淵滄 銀行 香港 加息

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