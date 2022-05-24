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【職場熱話】求職面試要性格測試？　6項因素影響企業聘良才

商業 16:22 2022/05/24

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近年許多企業以性格測試評估工具進行招聘，對於部分行業僱主而言，面試中加入性格測試部分，能更了解潛在員工。據《thenextweb》報告表示，性格測試現廣泛用於企業招聘，可節省面試評估時間，但報告強調，以性格測試工具對求職者作評估，同時要考慮下列6項缺點。

【職安健罰款】違職安健法例最高罰款將增至1000萬　勞工處：方向中肯

1.測試成負面影響：報告引述美國人力資源管理協會（SHRM）一項調查指，22%的人力資源部門會使用性格測試作為評估工具，測試項目包括責任心、內外向的性格、判斷能力，以及人際關係等，但測試過程或會對求職者在面試中帶來負面影響及困擾。

2.求職者答案不真實：報告指，在過往求職者的履歷表中，或會發現求職者誇大他們的工作經驗及技能，若求職者填報性格測試工具時，呈交不實答案，或會讓測試結果出現偏差。

3.工具造成歧視：企業聘請人員，不能以其性別、宗教或任何區別因素而歧視求職者，性格測試的工具會要求求職者提供深入資料，該資料或被人力資源部門用於識別心理健康問題，若單以測試報告作為聘請參考，招聘時或會造成歧視。

4.測試數據不反映真實：性格測試作為招聘工具，只能測試出求職者的基本性格，但在實際工作時，求職者或會有不一樣的表現。報告舉例，一個性格外向的求職者，在工作環境下或會表現得更為內向及安靜，所以性格測試只能反映到基本元素。

【職場文化】生活工作平衡更重要　5大員工期望價值

5.性格不等於才能：現今企業講求多元文化，以性格測試數據作為聘請參考，或有機會影響企業的多元文化發揮，甚至會因性格測試，令面試時排除了能夠跳出固有空間的人才。

6.以人為本：只利用數據分析或會讓企業業務有出錯的機會，報告建議，招聘面試更應人性化，人力資源部門若以性格測試作為工具，該數據應只用於參考，其招聘結果最終還應以人為本。

責任編輯：向頌勤

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