  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】 金科服務擬購佳源服務股權 金科下午復牌 股價急挫近一成

股樓投資 16:16 2022/05/24

分享：

分享：

佳源國際（02768）大股東沈天晴近日傳出遭斬倉一事後，據金科服務（09666）公布，旗下金科服務香港與佳源國際及其全資子公司創源控股已於5月22日簽訂框架協議，創源控股將向金科服務出售佳源服務（01153）的4.5億股，即佔已發行股份73.56%。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

不過，金科服務指，收購框架協議並無任何法律約束力，訂約方有意於6月23日或之前敲定潛在交易之詳情及條款。金科服務今早（24日）開市前停牌，並於下午1時復牌，股價隨即急挫，曾低見18.08元，最多跌9.6%，收報18.12元，仍跌9.4%，成交額1.4億元。至於佳源國際及佳源服務仍維持停牌，停牌前分別報0.58元及0.67元。

【大行報告】 摩通改口風 大幅上調多隻中概科網股評級 指不確定性減弱【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
佳源國際控股（02768） 佳源服務（01153） 金科服務（09666） 收購 復牌 港股

上一篇文章

【有相睇】囍逸兩房靚景靚裝　惟銀行估價不足　年輕買家漏夜簽約　寧補錢上會

下一篇文章

【職場熱話】連續2日與上司撞衫 打工仔慘被針對 糾結應否辭職感煩惱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員　月薪1.7萬元只需中學畢業　在出入境口岸工作做啲乜？
【筍工推介】衞生署招聘健康監察督導員　月薪1.7萬元只需中學畢業　在出入境口岸工作做啲乜？
【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價
【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價
【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出
【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【虛擬銀行】八達通夥拍天星銀行 憑邀請碼享開戶及增值獎賞 最高可賺5300元現金獎
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款