【內房危機】 金科服務擬購佳源服務股權 金科下午復牌 股價急挫近一成

佳源國際（02768）大股東沈天晴近日傳出遭斬倉一事後，據金科服務（09666）公布，旗下金科服務香港與佳源國際及其全資子公司創源控股已於5月22日簽訂框架協議，創源控股將向金科服務出售佳源服務（01153）的4.5億股，即佔已發行股份73.56%。

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不過，金科服務指，收購框架協議並無任何法律約束力，訂約方有意於6月23日或之前敲定潛在交易之詳情及條款。金科服務今早（24日）開市前停牌，並於下午1時復牌，股價隨即急挫，曾低見18.08元，最多跌9.6%，收報18.12元，仍跌9.4%，成交額1.4億元。至於佳源國際及佳源服務仍維持停牌，停牌前分別報0.58元及0.67元。

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記者：郭秀慧