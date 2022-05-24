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【消費情報】本地金融科技初創krip 發布個人化信用卡優惠平台 助消費者發掘逾6,000項優惠

理財智慧 17:28 2022/05/24

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香港金融科技初創企業、數碼港培育初創krip，今日發布號稱是「香港首個個人化、全面和綜合的信用卡優惠平台」，以便消費者能夠善用來自3,000間商戶、480張香港信用卡及扣賬卡，合共超過6,000項的優惠。消費者只要通過《krip HK》手機應用程式，即能實時發掘附近商戶的實時優惠，當中優惠涵蓋餐飲、時尚和配飾、美容和保健、娛樂和生活品味、居家生活，旅遊以及醫療保健共7大類別。

【青姐話】國策愛理不理   港股半生不死

《krip HK》手機應用程式支援iOS及Android系統，消費者可免費使用。用戶可通過搜尋商戶類別、輸入商户或餐廳名稱，或瀏覽用户附近的店鋪，盡情發掘各項優惠。用戶可免費註冊個人帳戶，點選他們所擁有信用卡的圖像，探索專屬他們所擁有信用卡的優惠，篩去不適用的資訊，以獲取更簡易、快捷和個人化的體驗。

krip創辦人王博提及：「從個人經驗出發，不難發現人們經常錯過不同的優惠，更不知道錯過了甚麼。消費者難以發現優惠資訊，意味著信用卡優惠推廣市場存在一大缺口。消費者若能從簡單直接、綜合的平台輕易探索專屬於他們的優惠資訊，即可充份享受作為信用卡持卡人的權益。我們致力協助港人全面發揮信用卡優惠的潛力，運用信用卡精明消費，不再單靠運氣才享受到應有的優惠。」

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krip的使命是善用創新科技達至高資訊透明度，鼓勵市民更精明消費。krip透過「開放API」，促進消費者、商戶和金融機構三者的資訊流通，意在革新信用卡優惠推廣市場。krip致力善用「開放API」及人工智能科技，建立全面優惠資訊生態系統，發現、分析消費者的消費模式、偏好，以及市場趨勢。

從商場、零售平台、訂位系統以至個人理財工具等，各類第三方合作夥伴可透過「開放API」，運用krip全面的優惠數據庫，提供數千項優質、個人化的優惠予其用戶。商戶可以更了解消費者的需求，提供更個人化的優惠，而金融機構亦可制定更有效的市場推廣策略，同時提升信用卡使用量和客戶忠誠度。

    點擊圖片放大
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數碼港創業家總監蘇雅麗表示︰「金融科技已經融入我們的日常生活，帶來的好處亦可以讓大眾即時享受得到。數碼港作為香港主要初創培育機構，以及全港最大的金融科技社群，很高興見到我們的培育初創krip，成功推出這個嶄新的個人化平台，一方面讓消費者更精明消費，同時亦在疫情回穩，零售和餐飲市道逐步復甦的時候，進一步刺激市民的消費意欲，振興經濟。熱烈恭賀krip的團隊成功推出這個平台。」

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責任編輯：嚴浩文

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