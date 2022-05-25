【中國經濟】人行、銀保監會：保持房地產信貸平穩增長　富力升逾半成、綠城中國升2%

▲ 人行、銀保監會：保持房地產信貸平穩增長 近期經濟下行壓力加大

內地接連傳出有利樓市穩定發展的信號。人民銀行及銀保監會召開主要金融機構信貸形勢分析會，會議指出，要落實政策要求，保持房地產信貸平穩增長，支持中小微企業、個體工商戶、貨車司機貸款和受疫情影響嚴重的個人住房、消費貸款等實施延期還本付息。

多隻內房股今日股價普遍向上，富力地產 （02777） 升逾半成，現報3.03元，升5.9%；綠城中國 （03900） 現報13.06元，升2%；碧桂園 （02007） 現報4.86元，升0.8%。

據內媒報道指，會議指出受國內外超預期因素影響，近期經濟新的下行壓力進一步加大。金融系統要進一步提高政治站位，增強大局意識和責任意識，全力以赴穩住經濟基本盤，共同加大對重點領域和薄弱環節的信貸支持。

會議強調，金融系統要用好用足各種政策工具，以適度的信貸增長支持經濟高質量發展，聚焦重點區域、領域和行業，圍繞中小微企業、綠色發展、科技創新、能源保供和水利基建等，加大金融支持力度。

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