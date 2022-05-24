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【美股焦點】Adobe行政總裁：繼續物色收購對象　今年收入增長目標逾四分一

股市 18:03 2022/05/24

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【美股焦點】Adobe 行政總裁：一直在市場收購 期待更多計劃

創作軟件公司Adobe Inc.（美： ADBE）行政總裁Shantanu Narayen接受外媒訪問指，會繼續尋找收購機會。Adobe繼2020年以15億美元收購Workfront，去年再以2021年以13億美元收購影片協作平台Frame.io後，Narayen稱，兩項收購刺激業務收入增長，證實收購方向正確，只要有合適業務和互相匹配的機會，會繼續物色併購對象。

Narayen稱，公司目前資產負債表有近50億美元現金，而公司今年收入目標為200億美元。Adobe去年收入約157.9億美元，Narayen所指引的收入水平相當於按年增長逾25%。

Narayen指，Adobe業務所在的市場規模達1100億美元，即使面對全球經濟不景，Salesforce、Twilio以至較小型同業Canva爭奪用戶競爭，他認為集團是創作軟件服務領域巨頭，對市場具遠見能夠令集團在競爭中取得勝利。

Adobe年初至今股價累跌28%。

【石Sir一周前瞻及異動股】中石油、中芯國際及神華

 

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】，相關文章：

【美企業績】Adobe上季營收增長9.1%　次季業績指引不及預期、料俄烏戰爭令今財年營收減少7500萬美元

美國CPI公布前夕科技股不宜沾手？即睇Adobe（ADBE.US）可否吸納

【美股業績】Adobe料下財年收入增幅放緩至13%　股價大跌逾8%

 

美股 軟件 Adobe Premiere 奧多比（Adobe，美：ADBE） Adobe Photoshop

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