【品牌聯乘】Blue Bottle Coffee夥MO/MaskOn　推限定口罩及環保袋

▲ 來自美國的Blue Bottle Coffee首次與本地品牌MO/MaskOn合作，除了會推出首個聯乘的口罩及環保袋外，即日至6月15日在K11 Art Mall合作開設期間限定咖啡店，同時亦為「ImpactHK同路舍」籌款，以幫助社區上的無家者。（新聞稿圖片）

為刺激銷量，不少品牌都推出聯乘活動吸客。來自美國的Blue Bottle Coffee首次與本地品牌MO/MaskOn合作，除了會推出首個聯乘的口罩及環保袋外，即日至6月15日在K11 Art Mall合作開設期間限定咖啡店，同時亦為「ImpactHK同路舍」籌款，以幫助社區上的無家者。

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Blue Bottle Coffee x MaskOn口罩以「Unravel a New Chapter」為主題，以淺灰色的口罩配以深灰色耳帶，獨立包裝袋以生物降解的嶄新環保物料製成。現時顧客凡在期間限定店購買Blue Bottle Coffee x MaskOn口罩5片裝 (53港元) ，品牌就會捐贈5元給「ImpactHK同路舍」，支援本地無家者。

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此外，是次合作企劃還帶來由MaskOn設計的2-WAYS TOTE咖啡環保袋，以環保水洗牛皮紙物料製成，袋內間隔專為放置Blue Bottle Coffee手沖咖啡工具而設，同時亦具備口罩格，方便用家於戶外也能手沖咖啡。

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責任編輯：黃顯晴

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