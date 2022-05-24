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【烏克蘭戰爭】學者料俄經濟年底縮3成 石油天然氣出口反增

環球社會熱點 16:22 2022/05/24

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俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施大規模制裁，嚴重打撃當地經濟。國際金融協會貿易集團首席經濟學家周日（22日）在Twitter發文表示，俄羅斯經濟面臨崩潰，預料俄羅斯在今年年底，國內生產總值萎縮30%。

IMF警告俄烏戰爭 或致環球經濟四分五裂 【下一頁】

國際金融協會（IIF）貿易集團首席經濟學家布魯克斯（Robin Brooks） 周日Twitter發表數據，表示俄烏戰爭爆發後，俄羅斯經濟正面臨崩潰，預料直至今年底，俄羅斯的國內生產總值（GDP）將萎縮30%。

布魯克斯補充指，根據IFF研究員平格爾 （Jonathan Pingle）協調編制的數據，發現4月時20個國家對俄羅斯的出口量，較去年同期下跌20%。俄羅斯自入侵烏克蘭後已停止公布貿易數據，布魯克斯分析該國首20大貿易夥伴數據、包括中國及德國。

俄外長：勢增對華經濟聯繫 西方猶如獨裁者 【下一頁】

布魯克斯周一（23日）表示，俄羅斯受惠於石油及天然氣銷量大增，該國4月出口量較去年同期增加64%，能源貿易佔俄國收入更大份額。布魯克斯出口量遠多於進口，經常帳享有巨大盈餘。

俄羅斯央行數據指，當地上月通脹率17.8%，按年上升1.14個百分點，按月增加1.5%。

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責任編輯：郭麗明

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