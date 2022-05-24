【有相睇】囍逸兩房靚景靚裝　惟銀行估價不足　年輕買家漏夜簽約　寧補錢上會

有年輕買家為了購得心儀單位，即使銀行估價不足，仍爽快入市。美聯物業蔡天賜表示，粉嶺囍逸2座中層G室，實用面積468平方呎，兩房間隔，原叫價738萬元，日前終以718萬元沽出，實用呎價約15,342元。值得留意的是，據中銀香港、滙豐的網上估價網顯示，上址估值分別為630萬元、698萬元。換言之，上址成交價高過網上銀行至少20萬元。代理坦言，買家已有心理準備，須要額外補首期上會。

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蔡天賜透露，買家為年輕人，網上「睇樓」已一段時間，上月見心儀單位沽出，故開始更積極物業單位。由於買家經常在家工作，對物業質素有要求，所以鎖定聯和墟近年入伙的樓盤，最終睇中上址。代理續說，買家睇樓當日已有不少人預約參觀，為免再錯失機會，買家即晚議價入市。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，仍保留入伙時裝設，而且附有簡潔家具。

資料顯示，原業主於2016年中以523.7萬元購入上址，持貨約6年，現帳面獲利194.3萬元，物業期內升值約37%。

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