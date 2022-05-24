  • 25°C
香港時間 : 2022524日 (二) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場

16:04 2022/05/24

分享：

分享：

本周暫有6間大小行鬥出招加港元定期存款，包括滙豐全面加息，但新息率未破1厘。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

港元定期存款的加息搶存戰除激鬥連場外，最近大小港銀又另闢戰線，齊推特別存期的優惠，冀迎合不同客戶所需。今天（5月24日）TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）新推4個月1.2厘息，頓變同期第3高息。這是繼恒生 （00011） 於上周五（20日）突擊推特優年息，另一特別存期優惠。恒生向特選客戶推港元定存優惠，最高息是9個月享2.2厘年息，半年年息也有1.7厘，4個月年息為0.9厘，門檻僅須1萬元，但要求是合資格新資金結餘。另有針對快將到期的存款，推定存續期的特惠息，4個月享1.1厘年息，優惠至下周二（31日）。早前工銀亞洲亦提供388天有2.2厘年息，南商238天也享1.688厘年息，星展昨（23日）加4個月的年息，富邦也推45天有1厘年息，各有特別存期之選。

比併9個月定存年息，以恒生享2.2厘膺高息王，跑贏上周四（19日）勇進加息的富邦，後者勁加0.3厘，新報2.1厘，招商永隆相同存期報1.6厘，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）也有1.3厘。而工銀亞洲另有228天（約7.6個月）享1.15厘年息。

人幣短存最高息13.88厘【下一頁

另一方面，如以4個月期港元定存年息比較，以平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）的1.38厘居首。建行亞洲3個月、4個月、5個月、半年至1年年息皆為0.85厘。

雖然各行齊推特別存期港元定存，但不及龍頭行搶眼，因滙豐（HSBC）今天（24日）全面加息，惟全部的新息率皆未破1厘，市料發鈔行自4月初加息以來再出手，為要追落後。畢竟滙豐加幅最勁是1年期，息率驟升0.3厘至0.9厘，跑贏中銀香港 （02388） 的0.55厘，卻不敵渣打香港 （02888） 的2.2厘。

半年期港元定存年息方面，滙豐加0.2厘，新報0.7厘；可是，滙豐該存期年息仍難敵中銀香港的1.3厘及渣打的1.5厘。滙豐唯一在3個月期稱冠發鈔行，年息微升0.1厘至0.5厘，撼低中銀香港及渣打的0.35厘。但相比花旗同期的1.38厘，則仍有距離。今天共有4行出招，例如信銀國際勁加1年期息率0.7厘至2.2厘，交銀香港亦加半年及1年息，以及匯立。

綜觀港元定存各存期的最高息未受動搖，眾安（ZA Bank）以3個月6.8厘年息續是最高，半年年息以星展的1.9厘稱王，1年息率是富邦的2.4厘居首。另滙豐提供1個月年息享5厘，集友7天年息以5.8厘膺高息王。順帶一提，滙豐今亦加美元及人民幣定存息，富邦加3個月至1年期人民幣定存0.1厘至2.9厘破頂息，續問鼎榜首。

那邊廂，港滙又再轉弱至挨近7.849，市料大小行為防走資，須早作備戰搶吸資金。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮預計，港元拆息於下半年將逐漸上揚，港匯短期内繼續徘徊在接近弱方兌換保證水平。

更多【高息定存】文章

相關文章：【紐元定存】紐元定存息最高10厘 憧憬下周再加息半厘

【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 大小行爆加息搶客戰

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 眾安銀行 工銀亞洲 招商永隆 天星銀行 恒生銀行（00011） 滙立銀行 虛擬銀行

下一篇文章

【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】半年港元定存息最高1.9厘 月結前各行加息搶存
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【人幣定存】人幣短存最高息13.88厘 滙價反彈財息兼收
【開市9點半】港4月CPI今揭盅　市場估今年通脹趨升　有利綠債投資？
【開市9點半】港4月CPI今揭盅　市場估今年通脹趨升　有利綠債投資？
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 綠債逾百億元退款出路多
【港元定存】1個月港元定存息最高5厘 綠債逾百億元退款出路多
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
【港元定存】1年港元定存息最高2.4厘 5月首現破頂息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款