【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場

▲ 本周暫有6間大小行鬥出招加港元定期存款，包括滙豐全面加息，但新息率未破1厘。

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港元定期存款的加息搶存戰除激鬥連場外，最近大小港銀又另闢戰線，齊推特別存期的優惠，冀迎合不同客戶所需。今天（5月24日）TOM集團 （02383） 有份的虛擬銀行匯立（WeLab Bank）新推4個月1.2厘息，頓變同期第3高息。這是繼恒生 （00011） 於上周五（20日）突擊推特優年息，另一特別存期優惠。恒生向特選客戶推港元定存優惠，最高息是9個月享2.2厘年息，半年年息也有1.7厘，4個月年息為0.9厘，門檻僅須1萬元，但要求是合資格新資金結餘。另有針對快將到期的存款，推定存續期的特惠息，4個月享1.1厘年息，優惠至下周二（31日）。早前工銀亞洲亦提供388天有2.2厘年息，南商238天也享1.688厘年息，星展昨（23日）加4個月的年息，富邦也推45天有1厘年息，各有特別存期之選。

比併9個月定存年息，以恒生享2.2厘膺高息王，跑贏上周四（19日）勇進加息的富邦，後者勁加0.3厘，新報2.1厘，招商永隆相同存期報1.6厘，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）也有1.3厘。而工銀亞洲另有228天（約7.6個月）享1.15厘年息。

另一方面，如以4個月期港元定存年息比較，以平保 （02318） 旗下虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）的1.38厘居首。建行亞洲3個月、4個月、5個月、半年至1年年息皆為0.85厘。

雖然各行齊推特別存期港元定存，但不及龍頭行搶眼，因滙豐（HSBC）今天（24日）全面加息，惟全部的新息率皆未破1厘，市料發鈔行自4月初加息以來再出手，為要追落後。畢竟滙豐加幅最勁是1年期，息率驟升0.3厘至0.9厘，跑贏中銀香港 （02388） 的0.55厘，卻不敵渣打香港 （02888） 的2.2厘。

半年期港元定存年息方面，滙豐加0.2厘，新報0.7厘；可是，滙豐該存期年息仍難敵中銀香港的1.3厘及渣打的1.5厘。滙豐唯一在3個月期稱冠發鈔行，年息微升0.1厘至0.5厘，撼低中銀香港及渣打的0.35厘。但相比花旗同期的1.38厘，則仍有距離。今天共有4行出招，例如信銀國際勁加1年期息率0.7厘至2.2厘，交銀香港亦加半年及1年息，以及匯立。

綜觀港元定存各存期的最高息未受動搖，眾安（ZA Bank）以3個月6.8厘年息續是最高，半年年息以星展的1.9厘稱王，1年息率是富邦的2.4厘居首。另滙豐提供1個月年息享5厘，集友7天年息以5.8厘膺高息王。順帶一提，滙豐今亦加美元及人民幣定存息，富邦加3個月至1年期人民幣定存0.1厘至2.9厘破頂息，續問鼎榜首。

那邊廂，港滙又再轉弱至挨近7.849，市料大小行為防走資，須早作備戰搶吸資金。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮預計，港元拆息於下半年將逐漸上揚，港匯短期内繼續徘徊在接近弱方兌換保證水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪