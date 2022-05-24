▲ 【Bitcoin】比特幣無力反彈 分析：夏天走勢續震盪 監管機構勢提高穩定幣關注度

加密貨幣繼續走弱，比特幣（Bitcoin，BTC）上攻3萬大關乏力，現跌近4%，報29,367美元，以太幣（Ethereum，ETH）同步挫4.5%，報1,981美元。

外匯交易平台OANDA 高級市場分析師Edward Moya指出，近日美股出現廣泛風險反彈，但比特幣價格仍然疲軟，估計大多數加密貨幣交易員入市意願不高，意味加密貨幣尚未觸底。Halley估計，比特幣或會在整個夏天保持震盪，但當全球貨幣緊縮周期的最嚴重時期被消化後，比特幣吸引力應該會恢復。

央行加息尾聲 比特幣將會反彈

歐洲央行行長拉加德批評比特幣及其他加密貨幣「一文不值」，Halley認為，任何央行行長都不太可能支持比特幣等加密貨幣。Halley指出，比特幣目前不會真正吸引大量資金流入，除非投資者相信大多數主要央行緊縮週期接近尾聲，估計美聯儲將利率接近 3.00厘時停止加息，並且在歐洲央行最終擺脫負利率後，比特幣將會反彈。

上周穩定幣Terra USD（UST）崩盤，Bybit加密貨幣洞察負責人Derek Lim認為，由於UST是一種算法穩定幣，通過套利系統維持掛鉤，上周該系統無法跟上突如其來的巨大拋售壓力，導致 UST 脫鉤並導致一連串的恐慌性拋售和清算。

監管機構勢提高穩定幣關注度

Lim 指出，毫無疑問，政府和監管機構應該會關注穩定幣情況，美國監管機構在多份報告明確表示的主要擔憂之一是，穩定幣擠兌可能會破壞更廣泛的金融體系，而今次事件表明，市值排名第三的穩定幣擠兌，對標普500指數等影響微乎其微。

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