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【滙豐控股5】渣打CEO對外界推動滙豐分拆行徑 持懷疑態度

股樓投資 18:00 2022/05/24

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近期市場傳出多個投資者建議滙豐 (00005)分拆亞洲業務。同樣屬國際銀行股的渣打集團（02888）行政總裁溫拓思接受外電訪問時表示，他對任何推動分拆競爭對手匯豐的行徑持懷疑（skeptical）態度，又指分拆的結果，最終是將一個運作良好的整體拆成碎片。溫拓思又表示，分拆渣打的成本將遠遠大於收益，又坦言無人向渣打建議分拆業務。渣打全日上升2%收報59.15元。

【內房危機】 金科服務擬購佳源服務股權 金科下午復牌 股價急挫近一成   詳情請看【下一頁

大行摩通亦認為，滙豐進行分拆的可能性不大，因為分拆可能會削弱公司的全球網絡及其跨境銀行業務，導致市場份額和收入下降，亦認為上述的期待低估了匯豐基於全球網絡的批發銀行業務模式的重要性。該行重申，重組成本或高昂，這可能會導致監管審查日益嚴格，亦認為大幅度的轉變不太可能發生，現時對分拆的期待或會招來失望，因為公司的管理層可能會堅持目前的策略，而滙豐的環球銀行業務在亞洲約一半的客戶收入來自美國、歐洲及英國的客戶。

滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股    詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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