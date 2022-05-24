【第五波疫情】大快活發盈警 料去年度盈利下跌約7成

本港連鎖快餐店營運商大快活(00052)發布盈警。集團公布截至今年3月止年度，預期該年度股東應佔溢利，相較去年同期之股東應佔溢利約1.5億元錄得顯著下降約70％。大快活表示，於該年度最後一個季度，第五波2019冠狀病毒疫情為香港飲食業帶來前所未有的挑戰。嚴格的社交距離措施、前線員工受感染而引致餐廳暫停營業，以及負面的市場情緒均對集團的收入及其產生的溢利帶來不利影響。

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集團表示，在跨境業務方面，於今年3月在廣州和深圳等地實施的封城措施及堂食限制亦影響了集團於該年度之業績。集團於去年度內獲得政府補助總額約為2.72億元（包括僱員保就業計劃之補助約為1.83億元），然而該等補助於該年度下降至約為5,890萬元，亦導致該年度溢利下跌。

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