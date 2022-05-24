【ET講股通】孫運喜：中外夾擊（附time code）（第二版︰加入文字內容）

恒指今早低開49點後反覆向下，半日跌282點，報20187點，午後跌幅擴大，一度跌481點，低見19989點，下試兩萬點支持，現跌近400點，向下逼近兩萬關。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：25 - 港股今日市況速覽

01：05 - 內地減汽車購置稅利好吉 （00175） 美團 （03690） 、內需、濠賭累市

02：34 - 拜登擬撤消中國部分關稅 紓緩美國通脹壓力

03：45 - 港股、A股對汽車補貼消息反應平平

05：35 - A股對政策利好消息視而不見

06：38 - 美股SNAP（SNAP.US）發盈警 不利外圍市場氣氛

08：42 - 市場憂美團 （03690） 科指似小雙頂料再跌300點

09：29 - 大戶唱淡美股 連跌8周料走勢似2008年

12：32 - 觀眾問股：港交所 （00388） 甚麼價錢可買入？上望位？止蝕位？

16：55 - 觀眾問股：中移動 （00941） 中線年底前睇幾錢？

20：45 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 走勢是頭肩頂？想買入長揸等一等先？

24：53 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）現價可買入？

26：16 - 港股收市市況速報 恒指睇實19925點

27：55 - 潛力股推介：大唐發電 （00991）

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恒指全日跌357點，收報20112點，大市總成交1,136億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股早段一度向上，受惠內地下調汽車購置稅，汽車股「開車」，吉利 （00175） 升3.5%。金融股亦有表現，滙豐 （00005） 升2%。然而，科技股、內需股受壓，美團 （03690） 跌4.8%，華潤啤酒 （00291） 跌3.5%。澳賭股更是全線捱沽，金沙中國 （01928） 跌7.5%。

港股表現令人失望，主要受累中外夾擊。

內地方面，其實不乏利好消息：一、市傳美國有意撤銷對華商品關稅；二、內地下調汽車購置稅；三、國務院循6方面穩經濟，人行、銀保監發聲明將有跟進措施。然而A股未受帶動，上證指數反以大陰燭急挫2.4%。憂慮內地疫情防控續拖累經濟表現，外資看法偏負面。上證支持看保歷加通道中軸及短期上升軌。

恒指支持看19925點 大唐候低操作

外圍方面，昨晚道指大升逾600點，惟收市後湧現利淡消息，Snap發盈警，股價盤後急挫，拖累美股期貨今日於亞洲時段回軟。愈來愈多大孖沙加入唱淡美股，大淡友David Rosenberg認為目前市況與2008年相似，預期標指將跌至3300點。標指連跌8周，為1932年大蕭條以來最長月度連跌走勢。全球最大資產管理公司貝萊德下調美股投資評級至中性，指儲局正處於兩難局面。

科技股續弱勢，美團快將放榜，市場看淡業績，主因疫情因素。騰訊 （00700） 亦遭唱淡，德銀下調目標價，理由同樣是內地疫情。恒生科指失守保歷加通道中軸，走勢乍現小雙頂，量度跌幅可達300點。

展望後市，港股跌市成交未見顯著增加，反映沽壓未算大，後市支持看19925點。

潛力股可留意大唐發電 （00991） ，股價回吐1.5%至1.32元，整體呈上升趨勢，待回落至前浪頂或上升軌支持，可考慮吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰港交所、中移動、郵儲行。立即觀看】

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