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【ET講股通】孫運喜：中外夾擊（附time code）

股市 15:45 2022/05/24

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恒指今早低開49點後反覆向下，半日跌282點，報20187點，午後跌幅擴大，一度跌481點，低見19989點，下試兩萬點支持，現跌近400點，向下逼近兩萬關。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：25 - 港股今日市況速覽 
01：05 - 內地減汽車購置稅利好吉 （00175）  美團 （03690） 、內需、濠賭累市
02：34 - 拜登擬撤消中國部分關稅     紓緩美國通脹壓力 
03：45 - 港股、A股對汽車補貼消息反應平平
05：35 - A股對政策利好消息視而不見
06：38 - 美股SNAP（SNAP.US）發盈警　不利外圍市場氣氛
08：42 - 市場憂美團 （03690） 　科指似小雙頂料再跌300點
09：29 - 大戶唱淡美股　連跌8周料走勢似2008年
12：32 - 觀眾問股：港交所 （00388） 甚麼價錢可買入？上望位？止蝕位？
16：55 - 觀眾問股：中移動 （00941） 中線年底前睇幾錢？
20：45 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 走勢是頭肩頂？想買入長揸等一等先？
24：53 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）現價可買入？
26：16 - 港股收市市況速報 　恒指睇實19925點
27：55 - 潛力股推介：大唐發電 （00991）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3259701
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**每星期首個交易日《開市追楂沽》助你看清一周形勢**

 

欄名 : ET講股通

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