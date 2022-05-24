【美股熊市】景順：熊市並非經濟衰退來臨的信號　科技股估值或過度重估

▲ 景順：熊市並非經濟衰退來臨的信號 科技股估值或過度重估

美股近期反覆下挫，標指徘徊熊市邊緣。景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示，熊市並非是經濟衰退即將來臨的明確信號，最近三次標指踏入熊市之後都出現了衰退，但在1987年、1961年及1966的熊市之後，美國經濟並沒有出現衰退。而且，熊市也可以帶來投資機會，因股票可能會超賣。

景順續指，市場情緒通常非常消極，負面的頭條新聞都集中在股市拋售上。情緒會佔據主導地位，加劇拋售，進而讓情緒更加不理性。該行提到，每一次標指熊市之後都伴隨著復蘇，令指數創下新高。惟需要注意的是，有時恢復可能需要很長的時間才會出現。

高通脹下科技股更具吸引力

投資方面，Kristina Hooper指，，在不久的將來可能會出現更多的波動和拋售，特別是考慮到儲局將在大約一周內開始量化緊縮。然而，市場的任何疲軟都可為長期投資者提供一個在科技領域上平均美元成本的切入點。

「儘管當前的拋售始於投機性更強的科技板塊，但現已蔓延到資產負債表狀況良好的大型公司，認為當前的估值重估已經過頭，特別是因為該行認為聯儲局的政策最終不會像市場目前預期的那樣收緊。」

而且，在通脹較高的環境中，Kristina Hooper指，發現科技板塊通常很具有吸引力，因其具有更大的利潤率，可以承受更高的投入成本。科技板塊雖然仍然很昂貴，但估值遠低於科技泡沫時期。她認為，這可能是有較長期投資者考慮選擇性地增持科技股的時候。

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