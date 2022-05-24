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【國策股】 國務院減徵乘用車購置稅 投資風向或轉至燃油車股 長汽吉利逆市齊飆

股樓投資 15:39 2022/05/24

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為緩解疫情封鎖措施對經濟造成嚴重影響，國務院擬推出6方面共33項的具體措施，其中決定階段性減徵部分乘用車購置稅600億元人民幣，消息刺激部分汽車股獲追捧。吉利汽車（00175）今日（24日）股價高見15.08元，最多升一成，暫報14.14元，升3.7%，成交額19.1億元；長城汽車（02333）股價高見13.42元，最多升13.5%，暫報12.5元，升5.8%，成交額25.9億元。

同場加映﹕【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

多間大行同日發表研究報告，均認為政策對汽車業前景正面。其中花旗認為，對燃油車股屬重大驚喜，估計措施足以支持將內燃機（ICE）車購置稅稅率減半（從目前的10%降至5%），期限為1.5年。該行指出，計劃推出的措施料對燃油車股特別有利，料可拉動最多250萬需求，此措施或會扭轉投資市場部署，由之前的新能源車及相關上游零件股，轉至燃油車股，預計吉利和長汽最受益於此次刺激措施。

【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱【見下頁

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該行認為，由於銷量規模提升，相信有利長汽毛利率，重申予其「買入」評級，目標價由24.8元升17.3%至29.1元；同時續予吉利「買入」評級，目標價從14.96元升19.6%至17.89元。

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記者：郭秀慧

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汽車 港股 買入 目標價 吉利汽車（00175） 大行報告 汽車股

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