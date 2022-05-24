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【職場熱話】連續2日與上司撞衫 打工仔慘被針對 糾結應否辭職感煩惱

理財智慧 16:03 2022/05/24

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與上司關係良好固然是有一定的優勢，畢竟對方對你的印象和關係往往影響到你的加薪或升職之路。近日就有網民在「Dard」討論區發文指由於連續2日與上司撞衫惹對方不滿，更被其針對，不只在下班前半小時交托新工作，更要求即日完成，因而不知應否辭職轉工，避免往後再受針對。

事源樓主幾星期前與其上司撞衫，上司看上去已經很是不滿，怎知道第二天又跟她撞衫。樓主稱她又怎麼猜到一個50歲的女人會這麼穿，而自從撞衫之後，上司每天下班前半小時都會派新工作給樓主，要求她下班前完成。樓主因而不知是否應該轉工，避免繼續被針對。

【特別兼職】社福署請兼職合約護理助理 時薪70元 需負責照顧院童見下頁

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同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

有網民認為「寧得罪小人，莫得罪女上司」、「這麼小氣的人，對住她都浪費你時間」、「妳笨啦，無時無刻都要有件外套在公司」、「這樣都要針對，甚麼心態？」。

【職場熱話】女上司精神虐待  每日訓示下屬 動輒向上報告 打工仔感抑鬱終辭職下一頁

亦有網民建議「你要想方法讚賞對方，但好容易言者無心聽者有意，令你上司以為你揶揄她」、「下次說：你平時穿得很好看，我竟然和你撞衫，下次不如跟我一起去買衫」。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置  

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責任編輯：陸盈希

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