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【職安健罰款】違職安健法例最高罰款將增至1000萬　勞工處：方向中肯

商業 15:37 2022/05/24

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政府提出修訂職安健法例，加重違例罰則，罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主，最高可被罰款1000萬元。（資料圖片）

政府提出修訂職安健法例，加重違例罰則，罔顧後果並導致工人死亡或重傷的僱主，最高可被罰款1000萬元，有商會代表認為罰則過嚴。

【俄羅斯】經營長達15年　Starbucks終宣布退出俄羅斯

香港建造商會會長林健榮表示，一直有與勞工處聯繫，認為該項修訂中，可公訴罪行針對僱主及管理人並不公平，因為要做好職安，需持份者共同承擔的責任。

他表示，作為建築商，除了法例外，亦要面對其他要求及相關罰則，包括有停工及延誤工程賠償等，如涉及政府工程亦有可能被禁止投標，因此他們並無誘因不處理好安全問題。

工業傷亡權益會：多年來判罰過低

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，支持修訂方向，反映多年來的判罰過低，相對一個較高的刑罰，能反映罪行嚴重性。

但她認為，最高罰款1000萬，阻嚇力仍然不足，認為應與所涉及的工程費掛勾。對於承建商及僱主來說，法例只針對違反安全條例的僱主，如能夠做好安全，保障到工人性命，是不會被罰。

勞工處處長孫玉菡則表示，有關方案已討論一段時間，亦接納了意見，認為是中肯的方向。現時提出涉及極嚴重、可循公訴程序定罪由款罰50萬增至最高的1千萬，與現時其他法例相比，罰款1000萬已是最高。

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責任編輯：李智美

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