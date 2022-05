諾貝爾經濟學獎得主：美聯儲加息無用無法抑通脹

美國通脹問題惡化,不過諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨周一(23日)表示,他認為美國聯儲局加息無法解決通脹問題,反而會使人們無法投資。他建議各國政府應該從供應面著手以及提高糧食產量。

諾貝爾經濟學獎得主、世界銀行前首席經濟學家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz),周一於瑞士參加世界經濟論壇期間接受《彭博社》專訪。

斯蒂格利茨表明加息不能解決通脹問題(raising interest rates is not going to solve the problem of inflation),更認為此舉只會扼殺經濟(killing the economy)。

他表示加息不能讓世界產生更多食物,也會導致人們無法投資,反而讓問題變得更複雜。

斯蒂格利茨建議從供應面干預,例如美國總統拜登(Joe Biden)試圖加強美國托兒服務,希望釋放更多女性勞動力。

他認為各國領袖應該更著重提高糧食產量,認為美國以往也有出現糧食過剩,目前也可以再次做到這一點。他更表示在全球範圍增加供應,比起造成經濟蕭條更能解決問題。

責任編輯:鄭錦玲