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諾貝爾經濟學獎得主：美聯儲加息無用無法抑通脹

環球經濟金融 16:02 2022/05/24

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美國通脹問題惡化，不過諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨周一（23日）表示，他認為美國聯儲局加息無法解決通脹問題，反而會使人們無法投資。他建議各國政府應該從供應面著手以及提高糧食產量。

【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定 【下一頁】

諾貝爾經濟學獎得主、世界銀行前首席經濟學家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz），周一於瑞士參加世界經濟論壇期間接受《彭博社》專訪。

斯蒂格利茨表明加息不能解決通脹問題（raising interest rates is not going to solve the problem of inflation），更認為此舉只會扼殺經濟（killing the economy）。

他表示加息不能讓世界產生更多食物，也會導致人們無法投資，反而讓問題變得更複雜。

《時代》雜誌百大影響力人物 普京澤連斯基齊上榜 【下一頁】

斯蒂格利茨建議從供應面干預，例如美國總統拜登（Joe Biden）試圖加強美國托兒服務，希望釋放更多女性勞動力。

他認為各國領袖應該更著重提高糧食產量，認為美國以往也有出現糧食過剩，目前也可以再次做到這一點。他更表示在全球範圍增加供應，比起造成經濟蕭條更能解決問題。

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責任編輯：鄭錦玲

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