【宏觀經濟】法盛投資下調今年全球經濟增長至2.9%　料通脹將在2023年開始下降

▲ 法盛投資下調今年全球經濟增長至2.9% 料通脹將在2023年開始下降

法盛投資管理（Natixis Investment Managers）表示，隨著種種負面消息出現，預計今年全球經濟曾藏律為2.9%，較去年低逾兩個百分點。而受俄羅斯經濟崩潰和中國經濟表現不佳衝擊，預計已發展國家的經濟增長將達2.7%，新興經濟體僅增長3.1%。

此外，法盛投資管理預計，通貨膨脹將在2023年開始下降，主要由於能源價格穩定後，會出現強大的基數效應，預計經濟活動放緩，也將緩解來自內需的價格壓力，而內需在2022年仍將保持強勁。

該公司表示，俄羅斯和烏克蘭積極達成解決方案的機會日減，持續性的地緣政治關係緊張，似乎已經成為新的現實，強國之間持續對抗的背景，很可能顯著影響未來的政策。而新的風險因素出現，繼續加劇不確定性，或導致市場和經濟週期較過去更加動蕩。

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