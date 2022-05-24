【職場熱話】工作壓力大致躁狂症？ 同事常自言自語 更有自殘傾向 打工仔猶疑應否出手相助

工作有壓力是很普遍的事，但若然壓力大到覺得精神出現問題，可能要考慮轉工或尋求醫生的幫助了。近日就有網民在討論區發文指不知其同事是否工作壓力太大，繼而引發躁狂症，對方只要回到辦公室便會自言自語、把東西扔到地上、會把自己的頭撞向桌子上，因而煩惱應否幫他還是裝作不知道。

樓主經歷：

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【職場熱話】同事康復後常以腦霧作藉口 做錯事便借故推塘 打工仔感不滿【下一頁】

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有網民認為「反映給老闆聽」、「裝作不知道，不要走過去送死」、「你是他上司？為什麼要管他，你很有空嗎？」。

亦有網民指「他能力有問題」、「可能要勸你同事轉工了，他處理不了工作壓力」、「有病真是要趁早醫，最好看看輔導或心理醫生」。

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責任編輯：陸盈希