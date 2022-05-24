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【職場熱話】畢業生初投職場 滿腔熱情願加班 舊人卻指準時出糧最重要 對公司上心蝕底自己？

理財智慧 16:03 2022/05/24

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不少畢業生初投職場總是滿腔熱情，既想學到新事物又想給上司留下好印象，但對於已工作多年的打工仔來說或許不是這樣想。近日就有網民在「連登」討論區發文指眼看公司的畢業生裝作有熱誠地願意加班，卻沒有任何補貼因而覺得不值，更稱準時出糧才是最重要，對公司上心只會讓自己吃虧。

樓主經歷：

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【職場熱話】00後連影印都不會 交給客户文件雜亂無章 打工仔怒言：連基本野都唔識?下一頁

同場加映：【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

有網民認為「就是因為這麼多人像奴隸，香港老闆才能這麼過份」、「若你不是主管的話，現實中不又是要死死地氣加班」；有人表示認同「上班不說金，難道說心嗎？」。

亦有網民指「我天天跟公司拚命，工資由20K升到47K，只是3年多時間，你就給藉口自己，繼續慢慢過日子吧」、「難道畢業生一輩子都是畢業生，現在不學習要等甚麼時候」。

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責任編輯：陸盈希

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