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【信用卡儲分】花旗李冠康：客戶由傾向兌換優惠券　變為屬意憑分抵消簽賬

Hot Talk 15:11 2022/05/24

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花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康（左）指，客戶現較屬意憑分抵消簽賬。香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁（右）表示，消費券對網購平台銷售有幫助。

花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康指，近年信用卡客戶儲分換領的傾向有變，由以往傾向儲分換優惠券，變為屬意憑分抵消之前的消費簽賬，又或者用來兌換金錢未必買到的體驗。

現時使用「Citi Pay with Points」憑分消費的顧客，已佔該行信用卡整體使用積分數量3分之2。他認為，有關現象反映客戶較鍾情方便的選擇，因憑分消費不需如兌換現金券般，需等待現金券寄到手上。

信用卡簽賬總額下半年可望錄單位數升幅

李冠康承認，首季疫情影響下餐飲娛樂消費減少，導致花旗信用卡業務表現遜於之前預期，今年1至4月份該行信用卡總簽賬額按年僅持平，但已較整體市場為佳。不過，該行信用卡的網上與海外簽賬額，今年首4個月均錄雙位數增長。

他又透露，現時該行逾9成信用卡申請都是經網上申請信用卡，較去年底的約8成有所增長。隨著疫情冷卻，客戶增加外出消費，連同消費券之正面影響，他預期倘疫情不再反彈，花旗信用卡簽賬總額下半年可望按年錄單位數升幅。

被問到在疫情拖累經濟下，該行貸款質素有否惡化並累及資產質素。李冠康指花旗資產質素目前良好而平穩，即使過去幾年本港失業率曾上升，花旗整體資產質素亦未見惡化。

花旗聯同香港電訊The Club推Citi The Club信用卡

花旗早前聯同香港電訊旗下The Club推出Citi The Club信用卡，李冠康透露，該卡推出逾1個月後申請反應踴躍，3分2申請者為女性，有6成申請人為30至45歲的年齡層，至今逾半消費總額為生活百貨及餐飲類別。Citi The Club 信用卡推出的首年目標，是The Club現有約300萬用戶中，有兩成用戶申請該卡。

同場的香港電訊會員計劃、數碼營銷及數據科學部行政總裁崔智仁指，The Club大部份用戶都是香港電訊客戶，每月都會透過在香港電訊的消費定期賺取The Club積分，故多數用戶都屬活躍用戶。他又稱，從The Club的數據看到，消費券對網購平台銷售有幫助，The Club多數用戶都使用消費少在該平台購買手機及電子用品。

相關文章：

【信用卡優惠】花旗夥香港電訊推「Citi The Club信用卡」、由Ian代言　可優先預訂指定演唱會

記者：余倩敏

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消費資訊 香港 電子消費券 花旗銀行 信用卡 銀行

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