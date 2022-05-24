【烏克蘭戰爭】基辛格暗示烏須在領土讓步 免損歐洲長期穩定

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續3個月，但戰況似乎陷入膠著。美國前國務卿基辛格呼籲，西方國家避免讓俄羅斯在烏克蘭面臨重大失利，警告可能威脅歐洲的長期穩定，暗示烏克蘭應在領土上作出讓步。

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年屆98歲的基辛格（Henry Kissinger）在瑞士達沃斯（Davos）出席世界經濟論壇時表示，如果西方國家忘記俄羅斯對歐洲權力平衡的地位將會十分危險，呼籲應該避免俄羅斯出現潰敗，以免危及歐洲的長期穩定。

基辛格指出，俄烏和談需在未來兩個月內展開，避免出現局勢劇變及更加緊張，以致雙方難以達成和解。基辛格認為，最理想情況下雙方應回到權力平衡狀態，超越此狀態下戰爭目的不再是烏克蘭的自由，而是針對俄羅斯。

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基辛格稱俄羅斯在過去400年間是歐洲重要一份子，亦是歐洲權力平衡架構的保證，呼籲歐洲領袖不應忽視這段長久關係，亦不應冒險推使俄羅斯尋求與中國成為永久盟友。基辛格指烏克蘭最合適的角色應是緩衝國，而非前線，暗指烏克蘭應該以領土換取和平協議。

然而，基辛格的言論惹起其他歐洲領袖不滿。德國副總理、經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）表示，現時已是歐洲最惡劣的局面，並批評匈牙利阻礙歐盟實施俄羅斯禁運的制裁。

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責任編輯：吳漢培