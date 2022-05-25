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【iMoney有禮】送3M™Filtrete™靜電空氣濾網（15”x 8”）x 4包（總值$200）

理財智慧 18:33 2022/05/25

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名額50

iMoney訂戶優先

 

疫情下大家的衛生意識普遍提高不少，同時亦加強了對空氣質素的關注。相信不少人的家中或辦公室均有添置空氣清新或淨化設備，但有否想過只需一片濾網，亦可讓普通的冷氣機或抽濕機變為淨化空氣之源？

 

3M™Filtrete™靜電空氣濾網」，能過濾肉眼看不見的微粒，淨化所吸入的空氣，過濾效能較一般冷氣機隔塵網高40倍！獨特的靜電技術能有效地吸附空氣中的微粒及致敏原，包括對人體最為有害的PM2.5懸浮微粒。以及大家最關注的細菌、病毒都能有效過濾!

 

濾網用法簡單，只需因應不同設備而剪裁成合適形狀貼上即可。不論窗口式冷氣機、分體式冷氣機、空氣清新機及抽濕機（包括設有濾網的浴室寶），均可使用。產品亦可以作為家中空氣清新機的「保護貼」，提供額外效能與保護。

 

如想獲得禮品，立即完成以下步驟參加遊戲﹕

1) Like/讚好」 iMoney 智富雜誌專頁

2) 相關帖子Comment Tag 3位朋友；

3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3sRmnMi 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2022531日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以郵寄方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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