【iMoney有禮】送3M™Filtrete™靜電空氣濾網（15”x 8”）x 4包（總值$200）

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疫情下大家的衛生意識普遍提高不少，同時亦加強了對空氣質素的關注。相信不少人的家中或辦公室均有添置空氣清新或淨化設備，但有否想過只需一片濾網，亦可讓普通的冷氣機或抽濕機變為淨化空氣之源？

「3M™Filtrete™靜電空氣濾網」，能過濾肉眼看不見的微粒，淨化所吸入的空氣，過濾效能較一般冷氣機隔塵網高40倍！獨特的靜電技術能有效地吸附空氣中的微粒及致敏原，包括對人體最為有害的PM2.5懸浮微粒。以及大家最關注的細菌、病毒都能有效過濾!

濾網用法簡單，只需因應不同設備而剪裁成合適形狀貼上即可。不論窗口式冷氣機、分體式冷氣機、空氣清新機及抽濕機（包括設有濾網的浴室寶），均可使用。產品亦可以作為家中空氣清新機的「保護貼」，提供額外效能與保護。

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截止日期﹕2022年5月31日（下午2時正）

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