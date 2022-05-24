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Airbnb將結束中國業務　7.30下架所有房源

環球政經 15:46 2022/05/24

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住宿出租網站Airbnb今日(24日）宣布將退出中國市場，共由7月30日起下架所有中國大陸的所有房源。Airbnb於官方微信帳號向中國的用戶公布此消息，但並沒有詳細說明結束中國業務的原因。Airbnb則表示，中國的用戶仍可使用她們的網站在外國預訂民宿。

Airbnb於2016年開展中國大陸業務，惟國內同行競爭日益激烈。有消息人士稱，該部門的運營成本高且複雜，而疫情令到這些問題惡化，並加劇了它們的影響。

【大行報告】 小米績後多間大行下調目標價 麥格理「劈價」至8.4元 料未來數季收入疲弱【見下頁

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盡管中國的業務由Airbnb聯合創始人Nathan Blecharczyk主理，但經過幾年的努力，Airbnb在中國的收入只佔整體收入約1%。消息人士稱，中國居民出境旅遊對Airbnb來說是一個更大的機會，該公司將重新專注於為中國居民出境旅遊提供房源。

根據CNBC報道，由於科技股大面積拋售，Airbnb股價今年已下跌超過三成，但仍遠高於2020年68美元的IPO價格。在新冠疫情爆發初期Airbnb苦苦掙扎，於2020年5月裁走約25%人手，然後於同年11月上市。

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撰文 : 陳楚琨

中國 疫情 經濟 民宿 住宿 Airbnb IPO 中國市場

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