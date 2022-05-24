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約翰遜被指誤導國會 封城期間再涉首相府派對

環球社會熱點 15:00 2022/05/24

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英國首相約翰遜身陷派對門醜聞，事件持續發酵。英國獨立電視（ITV）公布新一批相片，揭發兩年前的11月中封城期間，約遜翰出席首相府的聚會活動，並向在場人士敬酒發言。據悉，約翰遜未有就上述活動收罰款告票。

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英國獨立電視周一（24日）公布4張新相片，揭發於2020年11月13日在首相府，為資深幕僚Lee Cain舉辦的告別派對上，約翰遜（Boris Johnson）與最少9人在場聚會。桌面放著數瓶酒及派對食品，清楚拍攝約翰遜向在場人士敬酒及發言。

英國當時仍在實施封城，禁止最多非家庭成員室內兩人聚會，《衛報》得悉警方早已了解約翰遜有出席告別派對，但選擇沒有向他發出罰款告票，僅向其他出席人士發告票。有消息人士稱，約翰遜負責主辦派對歡送Lee Cain，更親自為在場職員敬酒。

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工黨議員韋斯特 （Catherine West）去年12月曾質問約翰遜，是否得悉11月13日當時有派對。約翰遜堅稱沒有派對，強調首相府一直遵守指引，所有人遵守防疫規定。據悉，下議院議會特權委員會將開始調查，約翰遜是否蓄意誤導國會議員，違反紀律守則，他將面臨落台危機。

首相府曾安排約翰遜與高級官員格雷（Sue Gray）會面，當時約翰遜向格雷表示，很多細節已對外公布，認為公開報告已毫無意義。首相府發言人周一表示，內閣辦公室與警方已取得調查相關的所有信息，預料格雷於數日內會對外公布報告，約翰遜亦會向國會解答。

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責任編輯：郭麗明

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