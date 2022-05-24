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【消費情報】Citi The Club新信用卡由MIRROR Ian代言 簽帳享4% Club積分回贈 可享演唱會優先購票

理財智慧 14:55 2022/05/24

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花旗銀行、香港電訊旗下The Club 與 Mastercard 今天（24日）推出Citi The Club 信用卡，由MIRROR Ian代言，簽帳可享 Club 積分回贈，每使100元賺20 Club 積分，等於享有4元簽賬回贈，更可優先預訂演唱會及表演。

花旗銀行指，申請新信用卡可率先體驗及預購最新電子產品、購買電子商品意外及旅遊保障優惠、透過Club Travel 預訂行程、享數據漫遊日費優惠、優先預訂演唱會及表演，以及享額外Club 積分限時優惠及特別積分兌換優惠。

當日活動詳情：

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除香港電訊旗下指定商戶 1010、csl、網上行、Now TV 以及 Club Shopping 外，Citi The Club信用卡現已網羅 32 間指定合作商戶，如麥當勞、星巴克、foodipanda、奇華餅家、HKTaxi、city'super、 LOG-ON 、Circle K、Farfetch HK、Klook、香港美利酒店、香港尖沙咀凱悅酒店、香港沙田凱悅酒店、維特健靈、卓健醫療中心、The Food Story 飲食集團及連卡佛等商戶，客戶可於這些商戶在香港超過 1,000 個門市及多個網購平台尊享Club積分簽賬回贈。

Citi The Club 信用卡積分回贈詳情：

香港電訊旗下指定商戶 透過自動轉賬支付賬單可賺取高達 4% Club 積分簽賬回贈，即簽賬100 元可賺 20 Club 積分（= 4 元簽賬回贈）
Club Shopping 消費可賺取高達 4% Club 積分簽賬回贈，即簽賬100 元可賺 20 Club 積分（= 4 元簽賬回贈）
指定合作商戶 消費可賺取高達 4% Club 積分簽賬回贈，即簽賬100 元可賺 20 Club 分（= 4 元簽賬回贈）
其他商戶 合資格消費可賺取 1%無上限 Club 分簽賬回贈，即簽賬100元可賺 5 Club 積分 (=1元簽賬回贈）

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

Citi The Club 信用卡迎新優惠方面，新客戶於今年8月31 前完成申請，於發卡後首三個月內累積認可簽賬滿8,000元或以上可享5,000 Club 積分，即相等於1,000 元價值，而申請成為Citi Plus客戶，更可尊享享額外2,500 Club積分（價值500元）、高達1.8%儲蓄年利率等；或申請Citigold 帳戶，可享高達198,000 Club積分（價值3.96萬元）、額外美元定期儲蓄年利率等。

花旗銀行指，去年有90%新卡客戶經數碼平台申請，信用卡交易額比去年同期有近30%增長，憑分消費簽帳按年雙位數增長。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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