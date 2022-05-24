【百度9888】集度汽車預訂單數量納入百度全年關鍵成果考核　地圖業務併入智能駕駛事業群

▲ 集度汽車預訂單數量納入百度全年關鍵成果考核 傳地圖業務併入智能駕駛事業群

據內媒報道指，百度 （09888） 首席執行官李彥宏對造車業務特別關注，並在百度的目標關鍵成果（OKR）中明確寫下，今年集度汽車要實現的預訂單目標。百度現報116.8元，跌5%。

此外，旗下的百度地圖業務，包括其十多個子業務，近千名員工，已經全部由百度CTO王海峰旗下，劃轉至百度智能駕駛（IDG）事業群。

百度其後回應指，百度地圖擁有面向廣大用戶的服務接口和業內領先的高精地圖能力，蘿蔔快跑和智能交通則可以提供更多智能化服務。是次百度地圖的業務戰略調整，將更好發揮組織資源優勢，支撐百度戰略目標的全面達成。

百度IDG事業群目前的主要業務包括，面向車企量產的智能駕駛、智能座艙、L4級的Robotaxi、汽車雲、智能交通等，幾乎所有業務都需要地圖技術做支撐，尤其是智能交通事業部尤為關鍵。

據媒體引述百度離職員工指，在百度智能交通事業部的未來交通規劃中，地圖是很重要的基礎設施，有很多智慧交通應用的嘗試也需要在地圖客戶端上嘗試，整合後有關創新應該會加快。

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