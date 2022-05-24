【Meta】朱克伯格遭起訴 被指參與決策使數據外洩

Facebook數年前被爆有大量用戶資料外洩落入大數據公司「劍橋分析」手上，涉嫌影響美國大選結果。美國華盛頓特區總檢察長正式起訴Facebook母企Meta行政總裁朱克伯格，指他有份直接參與決策導致數據外洩。

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Facebook於2018年證實數據外洩，「劍橋分析」（Cambridge Analytica）可能擁有多達8,700萬用戶的數據。而特朗普（Donald Trump）2016年角逐美國總統大選時，正是聘用「劍橋分析」負責分析數據，外洩資料或影響選舉結果。

Facebook被指未能監控第3方應用程式使用用戶數據的情況。拉辛（Karl Racine）周一（23日）起訴朱克伯格（Mark Zuckerberg），聲稱在「劍橋分析」案件的訴訟過程中發現大量證據，表明朱克伯格親自參與公司相關決策。

拉辛發表聲明批評Facebook未能保障用戶的私隱和數據，而朱克伯格親自參與決策直接導致「劍橋分析」數據外洩。他批評這個安全漏洞屬史無前例，暴露了數千萬美國人的個人資訊。

根據起訴書，朱克伯格被指對Facebook與平台上共享數據的相關內部政策提供直接意見，更親自審查部分應用程式使用數據的情況。

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拉辛又指朱克伯格的公司政策多年來一直誤導用戶，讓用戶未能真正了解Facebook不法行為的程度。他強調起訴朱克伯格是正當及必要做法，表明企業領袖需為其行為負責。

起訴書指出朱克伯格應根據華盛頓的消費者保護法承擔責任，並就事件支付賠償金。

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責任編輯：鄭錦玲